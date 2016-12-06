Мурманск, 6 декабря, 2016, 11:01 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По состоянию на 1 ноября 2016 года в Мурманской области находилось 16 677 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 16,6% меньше прошлогоднего показателя. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам заседания комитета Мурманской областной думы по труду, вопросам миграции и занятости населения.

«Наибольшее количество — 47,6% — проживает и пребывает в областном центре, — пояснили в пресс-службе Мурманской думы. — Основные отрасли, где задействован труд мигрантов, за 10 месяцев 2016 года: строительство — 1293 (32,7%), торговля — 1105 (24,9%), обрабатывающее производство — 521 (10,8%), добыча полезных ископаемых — 315 (9,6%), гостиничный и ресторанный бизнес — 316 (9,6%), сфера услуг — 188 (6,9%), деятельность домашних хозяйств — 104 (5,4%)».

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, на которые ссылается пресс-служба, фактов проявления социальной напряжённости на рынке труда, в том числе связанных с трудоустройством иностранных граждан, в регионе не зафиксировано.

«Депутаты приняли информацию к сведению, заострив внимание на теме тестирования мигрантов на знание русского языка и особенностях работы уполномоченных на проведение такого тестирования организаций», — подчеркнули в пресс-службе Мурманской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт на территории Мурманской области, составляет свыше 20 тысяч человек. Несмотря на регулярные нарушения законодательства, в целом в регионе поддерживается стабильная миграционная обстановка.

Напомним, очередную «резиновую» квартиру выявили полицейские в Мурманске в октябре текущего года. В однокомнатной квартире по улице Бредова её владелица поставила на учёт 10 иностранных граждан, ещё трое граждан России были зарегистрированы на этой же жилплощади. Месяцем ранее, в сентябре, сотрудники миграционной службы выявили, что житель областного центра зарегистрировал в своей квартире 30 иностранных граждан без намерения предоставить им жилплощадь.