Мурманск, 6 декабря, 2016, 10:57 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

В Кольском районе Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту многомиллионных хищений в сфере ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«Согласно материалам дела, МУП «ТЭР п. Пушной», получая от населения денежные средства в счёт оплаты за электроэнергию, в свою очередь не перечисляла их в полном объёме ресурсоснабжающей организации, — отметили в ведомстве. — По предварительным данным, от населения поступило свыше 17 млн рублей, однако фактически МУП «ТЭР п. Пушной» перечислило в АО «АтомЭнергоСбыт» около 2,3 млн рублей. Остальные денежные средства управляющей компанией направлялись на цели, не связанных с оплатой ресурсов».

Напомним, в последнее время в Мурманской области участились случаи совершения преступлений в сфере ЖКХ.

В частности, в регионе продолжает отбывать наказание бывший советник экс-губернатора Геннадий Шубин. Как сообщало ИА REGNUM, Шубин создал и руководил на протяжении более четырёх лет организованной преступной группой, которая осуществляла хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области, и последующую легализацию данных денежных средств.

Тем временем, в Октябрьском суде Мурманска проходит заседание по делу экс-депутата мурманского Горсовета Светланы Макаровой. Напомним, бывший депутат мурманского Горсовета и учредитель нескольких ТСЖ была задержана в Москве в конце сентября прошлого года, до этого Макарову объявили в международный розыск.