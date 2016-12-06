Москва, 6 декабря, 2016, 10:55 — ИА Регнум. После итальянского референдума пара EUR/USD имеет все шансы возобновить падение уже в ближайшее время, поэтому текущие точки выглядят довольно привлекательными для входа в рынок продажами с ближайшей целью на отметке 1,0640, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Между тем, пара USD/RUB не торопится падать вслед за нефтью. В то время как, Brent обновила более чем годовой минимум, пара спустилась лишь к минимуму 1 декабря. Рынок начинает нервничать с приходом декабря. Свою роль играет и крепкая позиция доллара США, и традиционные страхи в конце года по поводу излишней волатильности российской валюты», — пояснила Афанасьева.

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«Тем не менее, пробой 55,00 сортом Brent откроет путь для пары USD/RUB ниже 63,40 с ближайшей целью на отметке 62,80». — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 6 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара к рублю. Евро установлен на отметке в 67,7660 рубля, он опустился на 70,43 копейки. Доллар США потерял к рублю 22,86 копейки — до 63,9242 рубля. Цена на нефть марки Brent снижалась на 0,78%, до 54,51 долларов за баррель.