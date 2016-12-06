Москва, 6 декабря, 2016, 11:28 — ИА Регнум. На центральных улицах города и вылетных магистралях заканчивают высаживать деревья по программе «Моя улица». Полностью работы закончены на 16 улицах, среди них Тверская и Новый Арбат. За минувшие выходные на Новом Арбате появилась липовая аллея, она расположилась на чётной стороне улицы. В центре города уже высадили более 1100 деревьев, а на «воротах» в Москву — 1700 деревьев. До окончания работ подрядчику осталось высадить всего около 90 деревьев, сообщает 6 декабря официальный сайт мэра Москвы.

Поль Синьяк. Снег. Монмартр. 1887

В сообщении отмечается, что липы, которые высадили на Новом Арбате и Тверской улице, отличаются ветроустойчивостью и морозостойкостью, а также хорошо переносят городскую загазованность. Для озеленения были выбраны деревья высотой от семи метров, возрастом 35 лет, что для лип является периодом молодости. Кроме того, Новый Арбат также украсят более сотни вязов, остролистные клёны, рябины и красные дубы.

Помимо Тверской и Нового Арбата, еще на 14 улицах центра столицы завершены работы по озеленению. Так, в Газетном и Вознесенском переулках появились липы сорта «паллида» и декоративные яблони сорта «роялти». В Черниговском переулке высадили клены четырех разных сортов и виргинскую черемуху, в Вознесенском переулке — клёны и рябины северного сорта «додонг». На Таганской площади, Народной улице и в Гончарном проезде появились рябины и каштаны с густой кроной.

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Все запланированные работы по озеленению должны завершиться до середины декабря. На Садовом кольце, где уже появилось более 500 деревьев, ждут своей очереди еще 22 дерева. Также работы должны завершить в ближайшее время на Садовом кольце, Малой Дмитровке и в Настасьинском переулке, на Таганской улице, в Якиманском проезде, на Большой и Малой Якиманке, Большой Полянке, Воздвиженке, Бульварном кольце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по планам правительства Москвы осенью 2016 года должно быть высажено более 110 тысяч деревьев и кустарников. Как сообщается на портале госзакупок, общая стоимость работ составит около 199 млн рублей. И пусть эта сумма не покажется такой удивительной, поскольку, как заявил СМИ муниципальный депутат района Таганский Илья Свиридов, как удалось выяснить, цена одного дерева, высаженного в Таганском районе, составляет 200 тысяч рублей.

Депутат пояснил: «К сожалению, у нас нет плана посадок, с которым можно свериться. Я запросил его в Департаменте капитального ремонта Москвы. После того как мы прошлись с жителями, посчитали эти деревья, у нас получилось только 131 дерево, вместо указанных в контракте 171. Возможно, их больше и они посажены в каких-то тайных местах? Будем искать. Без плана, конечно, трудно проверять, а он нигде не опубликован. Нас еще заинтересовала цена за одно дерево — 200 тыс рублей. Стоимость деревьев зависит от очень конкретных параметров. Это обхват ствола, высота. Чем старше дерево, тем оно дороже. Это логично. Мы разберемся, посмотрим. Это же все деньги, а контракт уже выполнен и закрыт. И если выявим нарушение, обратимся в прокуратуру».

Подробности читайте здесь: На озеленение Москвы выделят 199 млн рублей

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