Вашингтон, 6 декабря, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Более половины из 18 тыс. бесплатных приложений для Android в Google Play Store не заботятся о конфиденциальности пользователей. Об этом, как передает PhoneArena, говорится в исследовании, которое было проведено специалистами из Университета Карнеги-Меллон.

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«Половина из 18 тыс. бесплатных приложений для Android не руководствуются политикой конфиденциальности, — говорится в сообщении. — Большинство приложений лишь частично выполняют условия конфиденциальности личной информации пользователей».

При этом отмечается, что 41% приложений, которые руководствуются политикой конфиденциальности, не указывают, что собирают личную информацию пользователей, а 17% не сообщили, что могут передавать личную информацию.