Токио, 6 декабря, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Японские банки, такие как Sumitomo Mitsui Banking Corp., Mizuho Bank и ряд других, планируют выделить компании Газпром кредит в размере $831 млн, сообщает 6 декабря Kyodo со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Договор может быть подписан 15 или 16 декабря, когда президент России Владимир Путин посетит Японию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, ранее крупные японские банки не рассматривали возможность предоставление кредитов России, ссылаясь на введение экономических санкций со стороны США и Европейского союза.