Амстердам, 6 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, футбольный клуб «Ростов» проведет свой заключительный матч в 2016-ом году. Он также станет последним в розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов сезона 2016/17, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru Билеты на матч

За третье место в группе D и путевку в 1/16 финала Лиги Европы дончане поспорят с ПСВ. Встреча состоится в в Эйндховене (Нидерланды). Право продолжить выступление в Лиге Европы УЕФА донскому клубу даст победа или ничья с голландцами.

«Почувствовав вкус Лиги чемпионов, хочется повторить все это снова. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы и продлить эти необычные ощущения», — поделился эмоциями полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев.

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Главным арбитром предстоящего матча станет Дениз Айтекин из Германии.

Напомним, несмотря ставшую сенсационной победу желто-синих над «Баварией» из Мюнхена (3:2), дончанам не удалось гарантировать себе третье место в группе. Поэтому сегодняшний матч будет решающим.

В последнем матче из-за травм не сыграли Ерохин и Джанаев, но главный тренер «Ростова» Иван Данильянц, выразил надежду, что к встрече с ПСВ оба футболиста будут готовы.

«К концу года практически не осталось ребят, у которых что-то не болит. Все истощены эмоционально и физически, но игры в Лиге чемпионов — это что-то особенное. Мы должны сделать все, чтобы быть максимально готовыми к ПСВ», — заявил главный тренер желто-синих на предматчевой пресс-конференции.

Данильянц отметил, что игра с ПСВ будет непростая: «В обороне мы играем хорошо, но пропустили с этой командой два мяча в первый встрече. Это было неожиданностью. ПСВ хорошо играет в атаке. Но мы будем нацелены на победу. Нашим ребятам уже удалось сделать большое дело. После неудачного начала хорошо проявили себя в дальнейшем».

Как отметил Тимофей Калачев, с немцами было сложно, но команда добилась важной победы. Теперь все счастливы.

«Что касается нашего состояния, то сейчас конец первой части чемпионата. В декабре всегда остается мало сил. Мы играем часто, поэтому устаем. Мы должны выйти на поле в своем лучшем состоянии и быть сконцентрированными», — добавил футболист.