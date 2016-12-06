Лондон, 6 декабря, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Мидлсбро» нанес поражение «Халл Сити» в домашнем матче четырнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 5 декабря на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал нападающий хозяев поля Гастон Рамирес, забивший единственный мяч на 60-й минуте.

После четырнадцати матчей чемпионата Англии «Мидлсбро» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. «Халл Сити», набравший 11 баллов, находятся на 19-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 14-й тур

«Мидлсбро» (Мидлсбро) — «Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл) — 1:0.

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