Красногорск, 6 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В ноябре 2016 года в Московской области зафиксировано увеличение суммы штрафов, наложенных на нарушителей природоохранного законодательства. Так, в октябре Минэкологии выдало предписаний на 6,5 млн рублей, а через месяц уже на сумму более 15 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорная свалка

Наибольшее количество нарушений природоохранного законодательства было зафиксировано в подмосковных Мытищах, Одинцовском и Коломенском районах, а меньше всего — в Лотошинском и Волоколамском районах, а также в городском округе Шаховская.

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, общая сумма административных штрафов составила 15,1 млн рублей.

Наибольшее количество нарушений было выявлено в сфере охраны водных объектов: здесь сумма штрафов, выписанных представителями эконадзора, составила 1,79 млн руб. Несоблюдение закона в части охраны атмосферного воздуха обойдется нарушителям в 1,73 млн руб штрафов. Правила обращения с отходами в ноябре были нарушены на 1,26 млн руб.

Помимо этого, за эксплуатацию артезианских скважин без лицензии было выписано штрафов на общую сумму в 1,73 млн руб., а за нелицензированную добычу полезных ископаемых — 1,03 млн руб.

Как отмечает Коган, двукратный прирост суммы штрафов связан с ужесточением мер, принятых к нарушителям природоохранного законодательства.

Напомним, в октябре министерство также приводило данные об ущербе, нанесенном окружающей среде области за месяц. Тогда из-за мусорных свалок и незаконной добычи природных ископаемых природа Подмосковья пострадала на 1,5 млн рублей.