Ярославль, 6 декабря, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Заместитель губернатора по внутренней политике Ярославской области Юрий Бойко покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Бойко. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, подчеркнув, что это решение согласовано с врио губернатора Дмитрием Мироновым и находится в контексте общей реформы внутренней политики в регионах.

Yarregion.ru Юрий Бойко

«Началась реформа в общественно-политическом блоке Администрации президента, усиливается роль кураторов регионов. От мониторинга они переходят к более активной роли. Поэтому будет происходить реформа данного направления и в правительстве региона. По решению моего руководителя врио губернатора Дмитрия Миронова моя дальнейшая деятельность будет связана с системой органов власти. Через некоторое время будет определен один из вариантов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Ярославской области Юрий Бойко.

Не исключено, что должность заместителя губернатора по внутренней политике будет упразднена. Юрий Бойко сдает дела не преемнику, а руководителю аппарата правительства Ярославской области Юрию Валдаеву.

Одновременно с отставкой Бойко меняется руководство подчиненного ему департамента общественных связей. С 2 декабря уволен его руководитель Сергей Сушков. На его место, по сведениям источников ИА REGNUM, приходит Анастасия Костикова, некоторое время назад возглавлявшая управление массовых коммуникаций регионального правительства, но покинувшая этот пост в 2015 году. Сейчас Костикова работает заместителем главы городского округа Балашиха Московской области.

Юрий Бойко был одним из двух ярославцев в высшем эшелоне власти региона и единственным, кто сохранил свой пост после отставки губернатора Сергея Ястребова и назначения врио губернатора Дмитрия Миронова. Более того, Бойко недавно лишился приставки «и.о.» (все высшие чиновники вскоре после прихода Миронова были отправлены в отставку и исполняли свои обязанности). Все остальные члены правительства и руководители ключевых департаментов с приходом Дмитрия Миронова были заменены иногородними специалистами. Экс-мэр Ростова Великого, Бойко является неформальным специалистом по избирательным кампаниям и местным элитам. В условиях смены руководства области ему удалось добиться довольно высокого результата «Единой России» на последних выборах в Госдуму, при этом ни одна из партий не предъявила власти претензий в использовании адмресурса.

Источники, близкие к руководству региона, полагают, что в какой-то мере в качестве консультанта по местной специфике Юрия Бойко в администрации Миронова заменит Анастасия Костикова, также участвовавшая в ряде избирательных кампаний в регионе.