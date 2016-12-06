Пекин, 6 декабря, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Пекинский суд средней ступени вынес постановление об официальной защите гражданина КНР, страдавшего от домашнего насилия. Согласно решению суда, экс-супруге мужчины запрещено приближаться к своему бывшему мужу на расстояние меньше 200 метров.

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Подобные вердикты и раньше выносились судами КНР, главным отличием данного случая стал факт того, что впервые жертвой домашнего насилия признан мужчина, а не женщина.

В ходе судебного разбирательства удалось установить, что женщина неоднократно наносила побои своему мужу, в том числе в присутствии малолетнего ребенка. Брак супругов продлился менее 2 лет, однако это не мешало женщине продолжать бить своего уже экс-мужа, пишет «Сина синьвэнь».

После одного из очередных побоев мужчина обратился в больницу, где врачи задокументировали полученные травмы. Сразу после этого мужчина написал заявление в полицию. Согласно решению суда, в случае если экс-супруга приблизится к истцу на расстояние меньше 200 метров, сотрудники правоохранительных органов имеют право арестовать ее на 15 суток, кроме того, ей придется выплатить 1 тыс. юаней штрафа.