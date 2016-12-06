Калуга, 6 декабря, 2016, 09:49 — ИА Регнум. На координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти Калужской области 5 декабря губернатор Анатолий Артамонов поручил городским властям Калуги «подумать над тем, каким образом привлечь средства меценатов, предприятий, организаций, граждан» на строительство парка на месте Центрального рынка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу торговых палаток

Судя по словам калужского губернатора, сбором средств на будущий парк могло бы заняться движение «Зеленый город», которое возглавляет депутат городской Думы Калуги Яков Казацкий, а контроль над их расходованием должна вести Общественная палата области. «Было бы здорово, если бы этот парк стал народным и был дорог каждому калужанину», — подчеркнул Артамонов.

Читайте также: Беспорядки в Калуге

По мнению главы калужского региона, строительство парка на месте рынка, якобы вполне соответствует задачам, которые поставил в своем послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин.

Читайте сюжет «Ежегодное послание президента России Федеральному собранию»

Однако столь неожиданное предложение губернатора «всем миром» скинуться на будущий городской парк, буквально взорвало социальные сети. Калужане недоумевают: почему власти отказались от реставрации Центрального рынка, причем на средства, предложенные самими предпринимателями, торгующими на рынке, и «бросились претворять в жизнь губернаторскую идею-фикс».

Между тем, когда судьба Центрального рынка в Калуге уже практически решена, Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников, наконец на своей странице в социальной сети, признался землякам, в том, что ему стыдно за депутатов городской Думы равнодушных к событиям вокруг рынка.

Читайте также: «Это наш ручеек жизни» — калужане встали на защиту рынка в центре города

«Давно я не испытывал такого чувства стыда, — пишет Юрий Зельников. Калуга бурлит: сносят Центральный рынок, многие десятки лет бывший родным для калужан. Работники, не менее тысячи, остаются на улице. Теряются доходы в бюджет города. А депутаты, избранные горожанами, словно в рот воды набрали. Ни одного решения и официального заявления по этому важному для горожан и избирателей вопросу. Коллеги, что с вами происходит?» — сокрушается калужский омбудсмен.

Это заявление Зельникова прозвучало на фоне того, когда для уже немногочисленных торгующих продуктами предпринимателей Центрального рынка внезапно повысили аренду на 80%! И хотя торговцы попросили отсрочку по выплатам, директор рынка ответил отказом и пригрозил отключить электроэнергию. Впрочем, позже он заявил, что в ближайшее время стоимость аренды увеличится только на 20%. Получается, что по новому договору стоимость аренды одного павильона площадью 4,5 на 2,5 кв м. на декабрь составила 45 500, включая НДС. Для сравнения в январе 2016 года цена аренды была почти в два раза ниже — 25 300 рублей.

Как считают по этому поводу калужские предприниматели, такие действия властей — это явное мошенничество. Повышение стоимости аренды в предновогоднюю торговлю скажется на ценах, и в первую очередь, «ударит» по карману и так уже малочисленных покупателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Калуги обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину по поводу ликвидации в областном центре Центрального рынка. В письме говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович! В Послании Федеральному Собранию 1 декабря Вы, обращаясь к региональным и муниципальным руководителям, рекомендовали им уходить от кулуарного стиля работы, принимать решения о благоустройстве городов и поселков только после тщательного выявления мнения граждан относительно идей, рождённых в кабинетах чиновников. Во всяком случае, нам казалось, что в Послании речь шла именно об этом. 5 декабря губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, комментируя скандальную ситуацию со сносом по его личной инициативе калужского Центрального рынка для разбивки на этом месте парка, заявил, что данная работа проводится в рамках содержащегося в Послании Вашего поручения по благоустройству населенных пунктов и расширению парковых территорий. Данный комментарий существенным образом расходится с нашим пониманием изложенной Вами позиции».

Подробнее: В Калуге написали «Самое короткое открытое письмо Президенту Путину»

Далее калужане высказали опасение в том, что на президентский «призыв усилить борьбу с коррупцией калужский губернатор может ответить увеличением числа взяточников, представляя это как выполнение «поручения» по расширению возможностей для коррупционеров».

Читайте также: Снос и полиция: ответ Калуги на призыв Путина о благоустройстве