Пекин, 6 декабря, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Муниципального бюро охраны окружающей среды Пекина, в 2016 г. столичные власти сократили потребление угля в объеме 2,5 млн тонн, что составляет 14% от общего объема городского потребления.

diddi4 Уголь

В планах властей сократить потребление угля до 9 млн тонн в год, данные меры направлены на улучшение экологической обстановки в столице. По оценкам экологов, сокращение потребления угля в текущем году привело к сокращению выбросов сажи, двуокиси серы и оксида азота на 60 тыс. тонн, пишет «Чжунго синьвэнь».

Власти Пекина закрыли практически все угольные ТЭЦ в пригороде, к 2017 г. ожидается полное переоснащение всех ТЭЦ на газовое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 декабря в столичном регионе уровень общественной опасности был обновлен до «красного» уровня. Наиболее сложная экологическая ситуация наблюдается в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Шаньси.