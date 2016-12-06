Воронеж, 6 декабря, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Уровень заторов в десять баллов зафиксирован в Воронеже по данным на 09:00 6 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сервиса Яндекс-пробки.

Яндекс-пробки Воронеж встал в пробках

Так, на улице Тимирязева из-за аварии скорость движения не превышает семи километров, параллельная улица Ломоносова также стоит. Пробка на Московском проспекте начинается от пересечения с Антонова-Овсеенко и длится до пересечения с Беговой. Заторы фиксируются на Шишкова, Плехановской, Свободы, Кольцовской. Уже традиционно стоит улица Ленина — от остановки «Динамо» до «Работницы». Заторы наблюдаются на Остужева, набережной Массалитинова, 9 Января, Ворошилова.

В большинстве случаев причиной заторов стали мелкие аварии — сейчас их насчитывает более десятка.

Накануне МЧС предупредило жителей региона о надвигающемся снегопаде: прогнозировалась метель, снежные заносы, усиление ветра. Погода испортилась вечером 5 декабря, снег шел всю ночь