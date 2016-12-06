Токио, 6 декабря, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер во вторник, 6 декабря, прибыл на базу Йокосука в префектуре Канагава, где проинспектировал крупнейший военный корабль Японии — вертолетоносец «Идзумо». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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«США и Япония использовали «Идзумо» для проведения совместных военных учений, в том числе отрабатывая на его борту взлеты и посадки конвертопланов Osprey», — говорится в сообщении.

Вертолетоносец «Идзумо» водоизмещением 19,5 тысячи тонн может использоваться как плавучая военная база.

Отмечается, что шеф Пентагона Картер, прибывший в Японию, планирует провести ряд встреч с высокопоставленными политиками страны.