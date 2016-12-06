Москва, 6 декабря, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Нефтяной рынок закладывает в цену позитивный исход встречи картеля со странами, не входящими в ОПЕК 10 декабря. После того, как впервые за восемь лет экспортеры пришли к консенсусу и пошли на сокращение добычи, игроки верят в то, что независимые производители поддержат усилия ОПЕК, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

ptra Нефть

«В ближайшие дни актив может продолжить попытки штурма новых максимумов и вполне может временно закрепиться над уровнем 55 в ожидании субботних переговоров экспортеров. А в случае благоприятного сценария 6 декабря Brent может подняться до 57,50−58, где возможна фиксация прибыли после того, как участники рынка переварят итоги сделки», — пояснил Салас.

«В краткосрочной перспективе котировки могут обосноваться под отметкой 55 перед новым рывком вверх. Фактором риска будут данные по запасам углеводородов в США. Впрочем, ощутимая реакция ожидается только в случае существенного отклонения результатов от прогнозов, поскольку основное внимание рынка по-прежнему направлено на события вокруг ОПЕК+», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 декабря, мировые цены на нефть снижаются в рамках коррекции после достижения 5 декабря максимальных отметок с июля 2015 года — 55 долларов за баррель. Так, по состоянию на 08:25 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,78%, до $54,51 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,98%, до $51,28.