Биробиджан, 6 декабря, 2016, 09:19 — ИА Регнум. На территории Еврейской автономной области с начала действия программы по выдаче дальневосточных гектаров подано свыше 360 заявок. Между тем, даже губернатор Александр Левинталь отмечает необходимость корректировки закона. Такую информацию корреспонденту ИА REGNUM озвучили в правительстве ЕАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Читайте также: В ЕАО на получение дальневосточных гектаров не подано и 300 заявок

Согласно последним данным, предложения по корректировке закона о безвозмездной выдаче земельных участков имеют и представители органов власти, и непосредственные получатели дальневосточных гектаров.

«Требуется уточнение механизма определения территорий, в границах которых земельные участки не предоставляются. Эта тема пока не рассматривается, но и в этом уже есть необходимость», — обозначил одну из проблемных точек Левинталь.

Начиная с июня, в ЕАО зарегистрировано более 360 заявлений, выделено 72 участка площадью в 90 гектаров. Наибольшей популярностью среди населения пользуется Смидовичский район: здесь получателями дальневосточных гектаров решили стать 122 человека.

Читайте также: Более 1000 заявок на бесплатные гектары зарегистрировано в Хабаровском крае

Чаще всего граждане берут бесплатные земли под личное подсобное или же фермерское хозяйство, пчеловодство, садоводство и жилищное строительство.

Читайте также: Магаданская область заключает договора на гектары быстрее всех

Как сообщало ИА REGNUM, за три первых месяца реализации программы по выделению дальневосточных гектаров в Еврейской автономии было оформлено всего 33 договора. К началу ноября граждане не подали и 300 заявок на получение земли, их числилось 280. Тем временем в соседнем Хабаровском крае на конец ноября была подана 1 тысяча 067 заявок, они соответствовали требованиям закона. Всего же поступило свыше 2 тысячи заявок, но некоторые направили потенциальным землевладельцам на доработку.

По мнению полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, наиболее успешно закон о дальневосточном гектаре реализуется в Магаданской области, где 23% от желаемых земель переданы в пользование.