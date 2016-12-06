Нижний Новгород, 6 декабря, 2016, 09:01 — ИА Регнум.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

В существующей ситуации ждать скорой отставки губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева не стоит, считает политолог Евгений Семенов. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в администрации президента РФ готовится список регионов, где в ближайшее время может произойти смена губернаторов.

«Определив три основных критерия оценки губернаторов, Кремль многое сказал, но сказал далеко не все. Достаточно конспирологично выглядит критерий «утраты доверия». На формирование оценки по этому критерию влияют различные ведомства и в первую очередь правоохранители. Ярким подтверждением этому служит «казус Гейзера», — отметил Семенов.

«Если рассматривать перспективы Валерия Шанцева, то стоит заметить, что его «отправляют в отставку» уже лет пять. Но это видение региональных элит, с которыми, надо признать, у Шанцева отношения складываются трудно», — уточнил политолог.

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При этом он напомнил, что электоральный рейтинг нижегородского губернатора достаточно высок. Об этом свидетельствуют и выборы губернатора в 2014 году, и текущие соцопросы: «Экономическое положение области нельзя назвать блестящим. Высок уровень госдолга, есть проблемы с инвестициями, но, несмотря на это, Шанцеву удается «удерживать» социальный сектор, да еще и вводить дорогостоящие инфраструктурные объекты. Он строит метро, мосты, автобаны. В регионе появилась позитивная динамика по индексу промышленного производства».

По словам Семенова, оценивая разные показатели эффективности нижегородского губернатора следует признать, что они противоречивы, но вместе с тем введение Шанцева в состав президиума Государственного совета позволяет говорить об устойчивом уровне доверия к нему со стороны президента Владимира Путина и вряд ли за этим решением может последовать скорая отставка.

«Полагаю, что Шанцев, как и все губернаторы, готовится к выборам президента страны. Думаю, что у него есть программа и аккумулированы ресурсы, для того чтобы в год выборов продемонстрировать населению повышение качества жизни. Рискну предположить, что с этой программой Шанцев и «пойдет на коду», после чего возникнет вопрос о преемнике. Впрочем, не стоит забывать и о «казусе Гейзера», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, управление внутренней политики администрации президента РФ в настоящее время занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время главе государства ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация не очевидна, и по ней пока нет решения.

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Разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, всего три: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

Валерий Шанцев возглавляет Нижегородскую область с августа 2005 года. Тогда областным Законодательным собранием по представлению президента РФ России он был наделён полномочиями губернатора.

В августе 2010 года он был повторно наделен полномочиями губернатора, а в мае 2014 года добровольно подал в отставку, чтобы осенью того же года принять участие в выборах главы региона.

Президент РФ принял отставку Шанцева. В сентябре 2014 года с результатом 86,93% шанцев одержал победу на досрочных выборах губернатора Нижегородской области и 24 сентября вступил в должность.