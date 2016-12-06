Ереван, 6 декабря, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян не обсуждал с президентом Сержем Саргсяном вопрос своего пребывания на этом посту после 2018 года, так как считает, что это было бы некорректно. Об этом Карапетян заявил на встрече с руководителями армянских СМИ вечером 5 декабря.

Gov.am Карен Карапетян

«Обсуждать этот вопрос — это приблизительно то же самое, как заявлять, что я не готов работать меньше 3−4 лет», — пояснил он.

Но он всё же видит себя на нынешнем посту и после 2018 года, если возглавляемое им правительство будет эффективным.

«Если наше правительство, наша команда сработает эффективно и будет востребована, [и после 2018 года] я вижу себя на посту премьер-министра», — цитируют Карапетяна армянские СМИ .

На вопрос, готов ли он уступить эту должность президенту Сержу Саргсяну, поскольку последний не исключил, что может стать премьер-министром по истечении президентского срока, Карапетян ответил: «Если бы я сказал, что останусь на этой должности на протяжении 4−5 лет, вы бы сразу сказали: «а если вы будете неэффективно управлять, то ведь есть риск, что станете злом?».Поэтому ответ на вопрос следующий: я не пришел сюда, чтобы работать в течение 6 месяцев, но, в то же время, если мы покажем хороший результат, если наши граждане: рабочие, ученые поймут, что мы движемся в правильном направлении, то мы постараемся работать долго».

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Как ранее писало ИА REGNUM, на съезде правящей Республиканской партии Армении 26 ноября президент Армении Серж Саргсян заявил, что Карен Карапетян в случае победы партии на апрельских выборах сохранит свой пост и после выборов. Правда, о судьбе бывшего менеджера одного из подразделений российского «Газпрома» после 2018 года, когда закончатся полномочия самого президента, он скромно умолчал, сохранив интригу.

Как объясняли потом его адепты по партии, об этом пока рано говорить. «Каким будет конечный срок: сегодня судить о событиях середины 2018 года, думаю, слишком преждевременно», — заявил 27 ноября заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

Дело в том, что по новой Конституции Армения из полупрезидентской в парламентскую республику превратится только в середине 2018 года, когда закончатся полномочия действующего президента страны Сержа Саргсяна. Конституционную реформу, по оценке большинства экспертов, Серж Саргсян провел для того, чтобы сохранить за собой власть в стране, так как избираться на третий президентский срок он не может.