Москва, 6 декабря, 2016, 08:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Москвы выпало около 20% декабрьской нормы осадков в виде снега. Данные получены метеорологами Тушино, сообщили в Метеобюро Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Уточняется, что декабрьской нормой осадков для Москвы является уровень в 56 мм. Выпало 11 мм — пятая часть от этого показателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Москве из-за сильного ветра и снегопада было объявлено штормовое предупреждение. 6 декабря в аэропортах Москвы из-за непогоды отменено 43 рейса, 30 рейсов задержаны.