Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2016, 08:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону едва не погибли сотрудники скорой медицинской помощи. Автомобиль упал с горы в обрыв. Инцидент произошел 4 декабря на пересечение улиц Трудящихся с переулком Кавалерийским. Об этом сообщают горожане на сервисе «Благоустройство».

Фото с сервиса «благоустройство» bg.rostov-gorod.ru Машина скорой помощи

По словам возмущенных граждан, ситуация на этом участке дороги не меняется годами.

Читайте также: Ростов-на-Дону: городские дороги разметят почти за 100 млн рублей

«Каждую зиму с горы летают машины. Ситуация угрожает жизни людей, тем более рядом СОШ №83, огромная детская площадка. Когда закончится этот беспредел?» — сказано в сообщении.

Как отмечают авторы, чиновники не шевелятся уже третью зиму. За это время как минимум шесть машин улетели с горы, угрожая жизням людей. В частности, в прошлом году в такую дорожную переделку попали два автомобиля полиции, в которых чуть не погибли стражи порядка.

Фотографии автоаварий прилагаются. При чем в обращении отмечено, что никаких ограждений и предупреждающих о крутых спусках знаков на этом участке дороги нет. Негодующие горожане требуют от чиновников принять незамедлительные меры, пока не произошла трагедия.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт дорог в Ростове-на-Дону планируется затратить 1,4 млрд рублей. Из федерального бюджета на эти цели направлено 420,7 млн рублей, из регионального — 783,8 млн рублей, из городской казны — 215,1 млн рублей. В приоритете дорожников — центр донской столицы.