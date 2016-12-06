Пермь, 6 декабря, 2016, 08:25 — ИА Регнум. В Перми может появиться улица Фиделя Кастро. Предложение поступило в строительную компанию ТРЕСТ №14, где обещали рассмотреть данный вопрос, сообщает местные СМИ.

Фидель Кастро объявляет победу революции

Поскольку речь идет не о переименовании улицы, а о появлении новой, то в Перми выразили готовность рассмотреть инициативу граждан. Стоит отметить, что для выдвижения предложения о наименовании улицы жителям необходимо, во-первых, собрать более 100 подписей, во-вторых, обосновать культурно-историческую значимость и предоставить пакет документов совету по топонимике.

В ТРЕСТе № 14 пояснили, что в районе бывшего аэропорта Бахаревка в ближайшее время строители с нуля начнут застройку. В будущем жилом квартале все улицы безымянные, поэтому организация готова рассмотреть предложении о названии улицы именем Фиделя Кастро.

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Напомним, кубинский революционер, политический деятель Фидель Кастро скончался 25 ноября. Он пришел к власти в 1959 году и правил Кубой 47 лет. Похороны Фиделя Кастро состоялись 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. В стране был объявлен национальный траур сроком на девять дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на траурной церемонии прощания с лидером кубинской революции заявил его брат Рауль Кастро заявил, что Фидель Кастро не хотел, чтобы после смерти его именем назывались улицы, учреждения или другие общественные места, а также был против установки бюстов и других памятных форм. По словам Райуля, Фидель Кастро хотел избежать развития культа личности, и потому просил не использовать свое имя в топонимах и названиях учреждений. Согласно его воле, на Кубе не будут устанавливаться памятники и бюсты с его изображением.