Москва, 6 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 декабря завершились в небольшом минусе. По итогам дня стоимость нефти Brent снизилась на 0,4%, до $54,18 за баррель. Хоть день закрылся снижением, покупатели добились отличных результатов на европейской сессии.

Нефтяная вышка

Перед открытием торгов в Штатах они проверили на прочность психологический уровень $55, продвинувшись до $55,29. На американской сессии после закрытия торгов в Европе трейдеры стали фиксировать прибыль, в результате чего цена снизилась до уровня $54,13.

В Азии 6 декабря за баррель Brent дают $54,54 (+0,66%). 10 декабря состоится встреча стран — производителей нефти, не входящих в ОПЕК, с представителями картеля. Сюрпризов не ожидается от этой встречи, что должно удержать нефтяные котировки на достигнутом уровне как минимум до 9 декабря. По нефти Brent ближайшая целевая зона находится между уровнями $57,20 — $57,60 за баррель.