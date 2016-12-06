Москва, 6 декабря, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 5 декабря закрылись снижением по доллару США и ростом по единой валюте. Курс доллар/рубль снизился на 0,09% до 63,82 руб., курс евро/рубль вырос на 0,72%, до 68,65 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Курс рубля демонстрировал позитивную динамику против американского доллара. Курс доллара снижался до поддержки $63,50 на фоне роста стоимости Brent до $55,29. Пробитие данной поддержки будет указывать на переход цены в новый диапазон 62,60—63,50 руб.

По нефти Brent ближайшая целевая зона находится между уровнями $57,20 — $57,60 за баррель. Значит, с каждым днём повышается вероятность дальнейшего укрепления рубля против американской валюты. На фоне коррекционных движений нефтяных цен курс доллар/рубль будет резко отскакивать вверх, так как российским компаниям и банкам предстоят выплаты по внешнему долгу.

Что касается единой валюты, то 5 декабря рубль к евро закрылся в отрицательной области. Рынок проигнорировал провал итальянского референдума. Стремительное восстановление курса евро на Форексе от уровня 1,0505 до 1,0796 (+291 пункт) негативно сказалось на нацвалюте. Курс евро/рубль вырос на 0,72%, до 68,65 руб.

В Азии 6 декабря за баррель Brent дают $54,54 (+0,66%). Поддержка 63,50 руб. сильная, тем не менее сегодня может быть пробой и снижение курса доллара до 63,35 руб. При быстром ослаблении доллара целевой уровень нужно снизить до отметки 63,20 руб. Через неделю поддержку рублю начнет оказывать налоговый период.