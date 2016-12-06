Новосибирск, 6 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Технопарке Новосибирского Академгородка сегодня, 6 ноября, назначен генеральный директор. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, им стал Владимир Никонов.

Academpark.com Башни новосибирского Технопарка

«В ходе внеочередного собрания акционеров Технопарка принято решение назначить новым генеральным директором АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимира Никонова. К своим новым обязанностям Владимир Никонов приступит с 31 января 2017 года», — отметили в региональном правительстве.

Сейчас также формируется рабочая группа по вопросами дальнейшего развития Технопарка, в которую войдут, в том числе, представители правительства области, СО РАН, резиденты Технопарка.

Напомним, о решении заменить Дмитрия Верховода на посту руководителя новосибирского Технопарка губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил еще в октябре. Такое решение пришлось принять, по словам главы региона, из-за критики и по результатам отчета Контрольно-счетной палаты, которая нашла нарушения и признаки неэффективного управления организацией.

Некоторые резиденты Технопарка решили заступиться за Верховода и распространили открытое письмо, в котором отметили заслуги Дмитрия Верховода и заявили, что решение его уволить — результат «конфронтации законодательной и исполнительной ветвей власти Новосибирской области».

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До последнего времени Владимир Никонов занимал должность генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

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