Берлин, 6 декабря, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри в своем выступлении в Берлине на церемонии вручения ему награды «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» рассказал, как встретился с советскими солдатами, когда ему было 12 лет. Текст речи Керри опубликован на сайте Госдепартамента США.

Советские солдаты. Восточная Германия

Керри заявил, что ехал в военном поезде из Франкфурта в (Западный) Берлин, поезд проходил через территорию Восточной Германии (ГДР, Западный Берлин, основанный как административная единица из американской, британской и французской зон оккупации Берлина, имел особый статус и был политическим эксклавом на территории ГДР). Мальчику было запрещено поднимать жалюзи, однако он это делал и смотрел в окно.

«Когда мы останавливались в различных местах вдоль пути, солдаты — русские солдаты, точнее советские солдаты — ходили туда-сюда и следили за тем, чтобы никто не сошел с поезда», — поделился воспоминаниями Керри.

Дипломат добавил, что солдаты постукивали прикладом по окну, чтобы он закрыл шторы. «Потому что нельзя было рассматривать, где я нахожусь», — предположил глава Госдепа США.

Ранее Керри вспоминал, как ездил в восточную часть города на велосипеде. Отец Керри в 1950-е годы служил дипломатом в миссии США в Западном Берлине.