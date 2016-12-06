Вашингтон, 6 декабря, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Министерство обороны США засекретило доклад, в котором говорилось о необходимости сокращения военного бюджета на $125 млрд за счет оптимизации работы административного аппарата Пентагона, сообщает 6 декабря Reuters со ссылкой на The Washington Post.

ИА REGNUM Пентагон

В докладе, подготовленным Советом оборонных заказов (Defense Business Board) и опубликованном в январе 2015 года, был определен «ясный путь» для Пентагона, согласно которому в течение пяти лет за счет оптимизации бюрократической системы, раннего ухода на пенсию сотрудников, сокращения числа подрядчиков и повышения эффективности использования информационных технологий сумма сэкономленных средств должна была составить $125 млрд.

Исследование показало, что в министерстве обороны США более миллиона сотрудников заняты исключительно офисной работой, остальные 1 млн 300 тыс. человек задействованы в военных операциях.

Доклад был засекречен, так как представители оборонного ведомства США посчитали, что Конгресс может воспользоваться данным докладом для более крупного сокращения военного бюджета, нежели $125 млрд.

Напомним, информация об исследовании Совета оборонных заказов была удалена с веб-сайта оборонного ведомства США, Пентагон засекретил данные 77-страничного доклада. Представители министерства обороны США пока не прокомментировали сообщение The Washington Post.