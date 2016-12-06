Остин, США, 6 декабря, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Сторонник Республиканской партии США Крис Супрун, член коллегии выборщиков из штата Техас (США), заявил, что не намерен отдавать голос за избранного президента Соединённых Штатов миллиардера Дональда Трампа. Американец написал по этому поводу статью в газете The New York Times.

DonkeyHotey Дональд Трамп

По мнению американца, избранный президент не подходит для столь высокой должности, не отвечает требованиям. Трамп показал, что не соответствует стандартам, считает автор статьи.

«Учитывая его собственные публичные заявления, неясно, как коллегия выборщиков сможет проигнорировать данное обстоятельство, поэтому ей следует его отвергнуть», — написал он.

Супрун отметил, что он как выборщик считает, что выборы ещё не окончены. 19 декабря коллегия выборщиков будет подводить итоги выборов, и тогда он скажет своё слово, голосуя не за Трампа, а за губернатора штата Огайо (США) Джона Кейсика — тоже республиканца.

«Выборщики имеют право и обязаны, в соответствии с конституцией, проголосовать так, как велит им совесть», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Окружной суд восточного округа штата Мичиган (США) решил, что бюллетени избирателей, проголосовавших на президентских выборах, будут пересчитаны.