Киев, 6 декабря, 2016, 07:11 — ИА Регнум. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал в эфире телеканала 3STV условия, при выполнении которых украинская компания готова закупать газ у «Газпрома».

ИА REGNUM Газ

По его словам, главное — это подписание допсоглашения, отменяющего правило «бери и плати». Коболев пояснил, что в соответствии с договором 2009 года «Нафтогаз» должен был предварительно оплачивать весь объем поставляемого газа, а в предыдущие две зимы компании подписывали допсоглашение, которое позволяло «Нафтогазу» брать газ в режиме «сколько предоплатили — столько отобрали».

Еще два условия для возобновления закупок — это ценовое предложение, которого «Нафтогаз» ждет в части цены, и условия поставки. При этом Коболев подчеркнул, что речь не идет о политической целесообразности, требования в вопросе закупки топлива — это юриспруденция и коммерция.

«Все, что есть из политики, — это решение премьер-министра Украины, которое обязывает нас покупать у «Газпрома» не более 50% газа на протяжении года», — сказал Коболев, добавив, что на эту зиму у Киева хватит имеющихся запасов газа.