Омск, 6 декабря, 2016, 07:11 — ИА Регнум. «После сентябрьских выборов 2015 года губернатор Омской области Виктор Назаров приобрел ту легитимность, которой ему не хватало до этого, поскольку ранее он был определен на этот пост в 2012 году еще по старой системе, без всенародных выборов. Сейчас ситуация вокруг него достаточно стабильна. В принципе, как и в регионе в целом», — заявила омский политолог Инна Ветренко, комментируя информацию ИА REGNUM о том, что в администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов.

Omskportal.ru Виктор Назаров

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«Я не могу сказать, что есть какие-либо экономические порывы в плане развития, чего нам явно не хватает, но, по крайней мере, нет никакого напряжения и недовольства», — отметила собеседница ИА REGNUM.

«И плюс ко всему, губернатор вырос как политик. Во-первых, у него появилась уверенность, это было видно по его очередному бюджетному посланию. Во-вторых, он стал более самостоятелен в плане принятия решений и ответственности за них. Можно сказать, что сейчас наблюдается достаточно стабильный период его губернаторства. Поэтому никаких видимых оснований для его отставки нет», — уверена Инна Ветренко.

А вот омский политолог Галина Татаринова считает, что губернатор Назаров, согласно предложенному источником ИА REGNUM списку, находится в третьей, «неопределенной» группе (регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения — прим. ИА REGNUM ).

«В какую группу попадает губернатор Виктор Назаров? С одной стороны, налицо один из признаков — плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация. Два вторых трудно к нам применить, так как незаметно ухудшение электоральной ситуации, а внимание к социальным проблемам едва ли позволит выразить недоверие. С другой стороны, в ходе судебного разбирательства Олег Шишов (экс-руководитель НПО «Мостовик» — прим. ИА REGNUM ) весьма прямо указывает на распоряжения президента, ставшие впоследствии причиной нарушения закона. Это ПРОСТО СУБЪЕКТИВНО (выделено политологом — прим. ИА REGNUM ) может стать раздражающим фактором, ибо дело громкое, и за ним следит общественность региона. Таким образом, по моему мнению, Виктор Назаров — в третьей, «неопределенной» группе», — отметила Галина Татаринова.

Добавим, упоминая о деле Олега Шишова, политолог, видимо, имеет в виду то, что в ходе онлайн-допроса по делу экс-руководителя дирекции управделами президента на Дальнем Востоке Андрея Поплавского Шишов заявил, что строить океанариум его попросил лично президент России, а все строительство шло под контролем ФСБ (по материалам портала «СуперОмск»).

Напомним, в сентябре текущего года стало известно, что приговор экс-руководителю «Мостовика» вынесен. Он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве в особо крупных размерах. Шишову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Омский политики и общественный деятель Сергей Кондаков от оценки губернатора воздержался. «Критериев, по которым губернатора будут рекомендовать к отставке, будет три: плохое экономическое положение региона, низкие или ухудшающиеся электоральные показатели лидера, утрата доверия. Полагаю, администрация президента РФ готовится к губернаторским (в регионах) и президентским выборам. Чтобы избежать неожиданностей на выборах, глав регионов «подгонят под рейтинги». Но не все так просто с критериями. Что входит в перечень оценки эффективности губернаторов? Насколько все это объективно и эффективно? Кто будет собирать информацию о главах регионов: ВЦИОМ, некоммерческие организации, СМИ, иные экспертные организации? Поэтому делать выводы о том, снимут ли губернатора, можно будет только после того, как будут получены ответы на все эти вопросы», — считает он.

Напомним, в мае 2012 года Законодательное собрание Омской области утвердило Виктора Назарова в должности главы региона по представлению президента РФ. В 2015 году Назаров принял участие в досрочных выборах губернатора области. Он одержал победу, набрав 60% голосов избирателей. Срок его полномочий истекает в 2020 году.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года, появится в структуре управления внутренней политики администрации президента. По данным источника ИА REGNUM, есть три разновидности ситуации, при которой необходима смена главы региона: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

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