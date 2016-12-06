Самарская область, 28 апреля, 2000, 19:40 — ИА Регнум. В последних числах апреля на АвтоВАЗе увеличен темп сварки кузовов для автомобиля "ВАЗ-2115" - 90 в сутки вместо 80. Это объясняется хорошим спросом на данную модель. Первоначальный план апреля составлял 1300 машин, причем впервые все они 100 % стали выпускаться с системой электронного впрыска топлива.

Сборка "пятнашки" требует дополнительной трудоемкости. Обилие пластмассовых навесных деталей украшает автомобиль, но оно же рождает и проблемы. Производством этих деталей занимается шесть фирм, и в условиях конвейера, в короткий промежуток времени бывает нелегко подобрать бампер или обтекатель порогов в тон кузову. Поэтому автомобиль укомплектовывается накладками, молдингами и другими деталями экстерьера после схода с конвейера. Положение улучшится с пуском дополнительных камер окраски на самом заводе, в производстве пластмассовых изделий. Окрашенные здесь детали легче сочетать с цветом кузова, и установку их или некоторых из них можно будет производить прямо на сборочной линии. Тем более, что рассматривается вопрос о том, чтобы некоторые детали "сажать" не на клей, а употреблять крепежные элементы, экономящие время. Все это позволит увеличить выпуск популярных малолитражек.