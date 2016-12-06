Пекин, 6 декабря, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора Китая, паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,8575 юаня за доллар. Таким образом, Народный банк Китая укрепил юань сразу на 295 базисных пунктов.

Valutaworld.ru Юань

Пекин «реанимирует» юань, стремительно укрепляя его по отношению к доллару США, после контролируемой девальвации валюты, необходимой для обеспечения высоких темпов роста объема экспорта. В ноябре 2016 г. национальная валюта КНР стремительно дешевела, параллельно устанавливая все новые антирекорды со времен кризиса 2008 г.

Около полугода назад ЦБ КНР разместил заявление, согласно которому главный финансовый регулятор начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

Несмотря на позитивные прогнозы Пекина независимые эксперты полагают, что ноябрьская девальвация негативно скажется на темпах восстановления национальной экономики Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, паритетный курс юаня к доллару США на 2 декабря составил 6,8794, таким образом ЦБ КНР укрепил национальную валюту сразу на 164 базисных пункта.