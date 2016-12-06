Кострома, 6 декабря, 2016, 09:20 — ИА Регнум. У избранного в сентябре 2016 года губернатора Костромской области Сергея Ситникова достаточно высок уровень электоральной поддержки. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проводимых в регионе. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одной из компаний, занимающейся изучением общественного мнения, рейтинг Ситникова не снижается.

Head.adm44.ru Сергей Ситников

«Он нравится жителям, открыт, умеет общаться с народом, его считают справедливым и честным. Он свой — костромской, в отличие от прежнего губернатора Игоря Слюняева, которого воспринимали как «варяга, пришлого, не нашего». Ситников умеет ладить с местными элитами. У него нет своего бизнеса, и его нельзя обвинить в лоббировании чьих-то интересов, он не замечен в коррупционных скандалах», — примерно так характеризуют действующего руководителя региона респонденты.

Сергей Ситников занимает пост губернатора Костромской области с апреля 2012 года, после добровольной досрочной отставки прежнего главы региона Игоря Слюняева.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Костромской области Сергей Галичев считает, что во многом существующее одобрение деятельности нынешнего губернатора определяется контрастом с ошибками в работе предыдущего руководителя региона.

«Чистка политической и экономической элиты при Слюняеве привела к тому, что всё, что можно было увести в тень, уводилось в тень. Доходы от лесной отрасли упали в разы. Инвесторы, включая мощный деревообрабатывающий завод «Кроностар», цементный завод и подобные крупные проекты либо полностью сворачивали свою деятельность, либо существенно ограничивали своё присутствие в регионе. При этом никакой альтернативы по новым масштабным инвестициям предложено не было. Бюджетные деньги и кредиты шли на цели, никак не связанные с экономическим развитием региона. Малый и средний бизнес все доходы выводил в соседние регионы. Поэтому области требовался скорее не губернатор, а кризисный управляющий. И Сергей Ситников с этой первой задачей справился максимально быстро. Помимо того, что были восстановлены все рабочие отношения с экономической элитой, к решению региональных задач были возвращены все пользующиеся авторитетом политические фигуры. Ситникову помогло его глубокое знание процессов, происходящих в области, личное знакомство практически со всеми представителями местных элит и огромный опыт работы на разных участках регионального и федерального уровня», — заявил Сергей Галичев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Успехи Сергея Ситникова не остались незамеченными в Кремле. 15 мая 2015 года Ситников обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке, чтобы иметь возможность принять участие в выборах губернатора Костромской области. Путин принял досрочную отставку Ситникова, поручил ему исполнять обязанности до единого дня голосования и отметил, что у Костромской области хорошие показатели: «В целом все, что вы планируете, получается. Я не против».

На выборах 13 сентября 2015 года Сергей Ситников одержал убедительную победу, набрав 65,62% голосов. Этот результат впервые с начала 1990-х позволил формально вывести Костромскую область из так называемого красного пояса: занявший второе место лидер местных коммунистов Валерий Ижицкий набрал лишь 21,43% голосов избирателей.

Несмотря на заметные успехи команды губернатора Ситникова, большой проблемой для региона остается внушительный государственный долг региона. По величине долговой нагрузки Костромская область — один из «лидеров» среди российских регионов. И эту проблему, по словам самих же чиновников областной администрации, удастся решить не раньше, чем к 2020 году. Но не все верят в реалистичность таких планов. Об этом свидетельствуют горячие дискуссии на уровне регионального парламента.

«Госдолг Костромской области по-прежнему остаётся большим, хотя его обслуживание благодаря реструктуризации сократилось почти в десять раз. Несмотря на эти трудности, руководству региона пока удается исполнять все социальные обязательства. На это расходуется больше половины областного бюджета. Чтобы это было возможным, экономить приходится на всем. Зарплата региональных госслужащих — самая низкая в ЦФО», — прокомментирует ситуацию бизнес-омбудсмен Сергей Галичев.

Еще одна проблема — кадры на местах. Если в руководстве региона удалось собрать работоспособную команду, то в муниципальных образованиях — серьезный кадровый голод. За последние три года из-за коррупционных скандалов, а также недовольства населения их деятельностью своих должностей лишились главы четырех районов: Судиславского, Красносельского, Парфеньевского, Кадыйского. Находить эффективную замену нечистым на руку и некомпетентным муниципальным менеджерам сложно. Зато региональной власти удалось решить застарелую 15-летнюю проблему конфронтации между администрацией области и мэрией Костромы. У сити-менеджера областной столицы Виктора Емца сложился нормальный рабочий диалог с губернатором Сергеем Ситниковым. По крайней мере это позволяет власти находить совместные решения проблем областного центра, в котором проживает треть населения региона.

Региональные эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на обилие еще нерешенных проблем, позиции действующего губернатора Ситникова достаточно сильны, так как федеральному центру в краткосрочной перспективе вряд ли удастся подобрать более подходящего человека для решения стоящих перед регионом задач. Тем более вряд ли на это можно решиться после «эксперимента» с назначением в 2005 году человека «со стороны».

В пользу такого мнения говорит и позиция губернатора Сергея Ситникова в рейтинге Центра развития региональной политики (ЦРРП). Основываясь на опросах ведущих экспертов, журналистов, представителей власти, социологов, на данных спецслужб об уровне спокойствия, медиастатистике и инсайдерской информации в ноябре 2016 года специалисты ЦРРП выставили губернатору Костромской области уверенную «четвёрку», описав его перспективы как «отставка не прогнозируется».

Другой «приятный» факт для руководителя Костромской области — его недавнее (22 ноября 2016 года) включение в состав президиума Госсовета. Понятно, что состав Госсовета меняется каждое полугодие на основе обычной ротации. Однако нынешнее включение Сергея Ситникова не просто в этот коллегиальный орган, а и в его президиум — знак для костромского губернатора, очевидно, обнадеживающий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в структуре Управления внутренней политики Администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. Ближайшая задача его сотрудников — представить на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения.

Судя по всему, губернатор Костромской области Сергей Ситников сохраняет высокие шансы не оказаться в черном списке администрации президента и остаться у руля региона до окончания срока своих полномочий.