Минск, 6 декабря, 2016, 01:21 — ИА Регнум.



(сс) Суд

В 2016 году власти Белоруссии пополнили «Республиканский список экстремистских материалов» странной, на первый взгляд, продукцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди авторов запрещённых в 2016 году книг — Борис Бессонов, В. И. Корчагин, В. И. Козлов, В. Б. Авдеев, Я. О. Волохов и другие последователи юдофобии и неоязычества. Нашлось место и исламистам, среди которых Мухаммад Ибн Джамиль Зину и аль-Албани М. Н. — их сочинения запретил Железнодорожный суд Гомеля в марте 2016 года, о чём авторы могли и не подозревать.

Решением того же суда в сентябре экстремистским признан «Видеофайл с названием «Украина Широкино Каратели батальона Азов распяли ополченца Донбасса на кресте», а также «Видеофайл с названием «Виталий Чепрунов 2». Оба материала размещены в социальной сети «ВКонтакте».

В июне суд Центрального района Минска запретил «стикер, содержащий надпись «Протест» и изображение трех мужчин в противогазах с битами в руках, нападающих на полицейского». Также были запрещены пряжки к ремням — судя по описанию, относящиеся к военным артефактам III Рейха, доступным для обозрения в музеях. Этот же суд в октябре признал экстремистскими видеоматериалами «Реал Нацы» и «Правые ребята проводят работу по зачистке Москвы».

Многие информационные материалы признаны экстремистскими с лаконичным указанием адреса после слов «размещены на информационном ресурсе в сети интернет».

Решением суда Наровлянского района от 2 августа 2016 года экстремистскими признаны книги «Левашов Н. «Россия в кривых зеркалах». Том 1 «От руссов звездных до оскверненных русских», том 2 «Русь распятая». 2013, Золотой век +. — 696 с.; Майор Ганс фон Дах. «Тотальный опiр iнструкцiя з ведення малоi вiйны для кожного». частiна 1 и 2. 2014, издательство «Астролябiя».

До этого решением суда Октябрьского района Минска от 5 октября 2015 года экстремистской признана такая «информационная продукция», как «нагрудный знак (брошь) серого цвета». Вероятно, точность описания не позволит свершиться противоправному деянию со стороны правоохранителя.

Тот же суд решением 5 октября признал «экстремистскими материалами» не только почтовые марки времён III Рейха, но также «чайный сервиз из керамики, из 21 предмета» с указанием количества чашек, блюдец и других предметов. Вероятно, столь удачное описание даёт основания для проявления бдительности в любом магазине, где будут обнаружены чайные сервизы с указанным количеством предметов.