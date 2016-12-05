Киев, 6 декабря, 2016, 00:56 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» будет закупать газ у российского «Газпрома» при условии подписания дополнительного соглашения и выгодной цены, заявил 5 декабря глава украинской компании Андрей Коболев.

adam_gorka Природный газ

«Мы готовы закупать у «Газпрома» газ, если «Газпром» сделает нам то предложение, которого мы от него ждем в части цены, условий поставки и, главное, подписание допсоглашения», — приводит заявление Коболева телеканал «112 Украина».

«На протяжении двух предыдущих зим мы подписывали допсоглашения, которые позволяли нам отбирать газ в режиме предоплаты. Эти допсоглашения регулировали также вопрос цены, вопросы поставок, что газ поставлялся только нам, не включая неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей», — отметил глава «Нафтогаза».

Он также добавил, что «политики в этом вопросе нет». «Это юриспруденция, это коммерция. Всё, что есть из политики, — это решение премьер-министра Украины, которое обязывает нас покупать у «Газпрома» не более 50% газа на протяжении года», — сказал Коболев.

Как передавало ИА REGNUM, в конце ноября глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что между руководством «Газпрома» и «Нафтогаза» ведутся переговоры о возобновлении поставок российского газа на Украину. По его словам, Киев готов возобновить закупки газа на условиях предыдущих «зимних пакетов».

За несколько дней до этого в пресс-службе «Нафтогаза» объявили о «ликвидации газовой зависимости от России». «Нафтогаз» и остальные украинские импортёры теперь имеют доступ к другим источникам газа и могут выбирать среди нескольких десятков поставщиков», — отметили в компании.

Напомним, что украинская сторона не закупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года.

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