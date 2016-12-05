Минск, 6 декабря, 2016, 00:13 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Месяц назад президент Лукашенко жестачайше распекал Косинца за отсутствие идей и катастрофическое положение в сфере кадров и их подготовки. До того не дошло. Да и не могло дойти, поскольку он сам — живая иллюстрация этой проблемы», — заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая решение Александра Лукашенко уволить главу Администрации президента Александра Косинца.

«О каком качестве управленцев можно говорить, если оппозиционер-пенсионер Статкевич уже открыто навязывает свою игру министру обороны РБ? А его ближайший в своё время единомышленник Ивановский уже много лет «кадрирует» всю вертикаль власти в республике. Причем не только властную вертикаль, но и кадровый резерв того же президента, — отметил эксперт. — Ведь Академия управления при президенте РБ, где Ивановский комиссарит первым проректором, — это не только «ковка» и «перековка» высших управленческих кадров Белоруссии, но и АИС «Резерв» (Автоматизированная информационная система «Резерв», — прим. ИА REGNUM ) — сиречь кандидатуры в ближайшее окружение Лукашенко, будущие министры, советники и прочие администраторы».

По мнению Малишевского, при подборе кадров на руководящие должности используется не столько АИС «Резерв», сколько рекомендации чиновников, проталкивающих через личные связи своих родственников и обязанных им людей. Так, зачастую рекомендации получают «шурин, швагер, просто односельчанин, с которым водку пили и гуляли», отметил белорусский политолог. В качестве примеров он привёл бывших членов правительства Белоруссии Анатолия Тозика и Сергея Сидорского, которых на госслужбе связывали не только служебные отношения.

«Сегодня РБ стоит перед самой большой проблемой за всю историю своего так называемого суверенного существования — проблемой, суммирующей и административный, и идейный, и кадровый, и управленческий, и экономический и прочие кризисы. Власть пытается изменить сумму этих кризисов, переставляя с места на место номенклатурные слагаемые. Причем слагаемые, равные по своей сущности нулю, — отметил Малишевский. — На фоне нашего лучезарного и несменяемого президента, разумеется».

«Кадровый ператрах» посредством замены Косинца с присными Сидорским, Тозиком или любыми другими столь же ярко-серыми слагаемыми опять же ровным счетом ничего не меняет. Ведь даже в борделе, в случае бардака, перестановка кроватей не решает ни одной проблемы», — резюмировал белорусский политолог.

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