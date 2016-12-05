Брюссель, 6 декабря, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Еврогруппой согласован пакет мер, направленных на сокращение государственного долга Греции, заявил на итоговой пресс-конференции председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Еврогруппа одобрила пакет мер на краткосрочную перспективу. Меры были разработаны Европейским стабилизационным механизмом (ESM) для стабилизации суверенного долга Греции и ее возвращения на финансовые рынки.

По словам Дейсселблума, теперь Афины должны завершить подготовку второго отчета о реализации реформ, требуемых международными институтами, но данная программа уменьшения долгов Греции может быть запущена еще до завершения этого отчета.

Далее вопрос о подключении МВФ к кредитованию финансовой помощи Афинам рассмотрит Совет управляющих МВФ.