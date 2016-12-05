Минск, 5 декабря, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Специалисты управления полевых сейсморазведочных работ белорусской государственной компании «Белоруснефть» в соответствии с договором с ООО «Роснефть-Ставропольнефтегаз» провели полевые исследования на Ачикулакском и Владимировском месторождениях ПАО «НК «Роснефть». Об этом сегодня, 5 декабря проинформировала пресс-служба белорусской госкомпании.

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Задачей желал получить высококачественные сейсмические материалы для детального изучения геологического строения объектов. С помощью своего оборудования и спецтехники отряд УПСР выполнил 3D-сейсморазведку на площади 185 кв. километров.

«В работах были задействованы 8 буровых бригад, использовано 12 тысяч каналов — трехкомпонентных датчиков DSU-3, сейсмостанция, необходимая специализированная техника, — сказано в отчёте «Белоруснефти». — Со всем комплексом работ белорусские специалисты справились за 3,5 месяца — быстрее, чем планировалось».

Как сообщало ИА REGNUM, также 5 декабря «Белоруснефть» сообщила о выполнении операций на Украине по гидроразрыву пласта по контракту с ПАО «Украгаздобыча». Специалисты тампонажного управления белорусской госкомпании проведут 50 операций ГРП в Полтавской области, помогая новым властям Украины снизить зависимость от российских поставок.