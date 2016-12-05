Москва, 5 декабря, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Действия России, связанные с перевооружением и передислокацией вооруженных сил, связаны исключительно с задачами оборонительного характера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя слова начальника Генштаба Украины о том, что угроза масштабной российской агрессии исходит не только с Востока Украины, но и с Севера, Юго-Запада и из Крыма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Также действия России вызваны и расширением НАТО, чьи силы дислоцированы вблизи границ государства, добавил он.

«Киеву, в том числе самому господину Порошенко, упорно мерещится «российская угроза», которую киевские власти намеренно пытаются спровоцировать, чтобы любым путем добыть новый повод для обвинений и получения финансовых подачек от западных покровителей», — сказал депутат. «Тем не менее провоцировать и пугать нас не надо, мы умеем защищать свои интересы и суверенитет», — заявил Железняк.

«В отличие от Киева, Россия не угрожает проведением ракетных стрельб в воздушном пространстве других государств, не ведет войну с собственным народом и не запугивает население «страшилками». Напротив, наша страна проводит миролюбивую политику, продолжает упорно настаивать на переходе к политическому урегулированию в Донбассе, требуя выполнения Минских соглашений от обеих сторон конфликта», — заключил парламентарий.

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВС Украины генерал армии Виктор Муженко в интервью «Укринформ» заявил, что угроза масштабной российской агрессии исходит не только с Востока Украины, но и с Севера, Юго-Запада и из Крыма.