Челябинск, 5 декабря, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин хотел бы после завершения своей политической карьеры уделять больше времени путешествиям, заявил глава Российского государства в беседе с работниками челябинского предприятия «Этерно».

Владимир Орловский. Дорога. 1881

Плотный рабочий график не позволяет российскому президенту уделять достаточное внимание природным и культурным достопримечательностям разных стран. «Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил», — пояснил Владимир Путин.

На вопрос работников «Этерно» о своей мечте, президент России ответил, что мечтает успешно завершить свою работу.

Напомним, в сентябрьском интервью агентству Bloomberg Владимир Путин заявил, что не определился до конца, будет ли участвовать в президентских выборах в 2018 году.