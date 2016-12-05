Минск, 5 декабря, 2016, 20:35 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Вид на площадку будущего комплекса «Газпром центр» со стороны Национальной библиотеки Белоруссии

«Газпром центр» в центре Минска будет построен не скоро: белорусская дочерняя компания «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» начала юридическую процедуру оформления консервации строительства на месте бывшего автовокзала «Московский». Об этом 5 декабря проинформировало близкое к руководству республики белорусское издание tut. by со ссылкой на свои неназванные источники.

«Газпром трансгаз Беларусь» начинает «процедуру консервации объекта незавершенного строительства».

Решение о консервации принято по истечении трех месяцев с даты приостановления строительства «Газпром центра» в Минске, о чём первая информация появилась в начале сентября. Тогда один из высокопоставленных чиновников заявил, что снижение темпов строительства не связано с до сих пор не урегулированным «газовым спором» между правительством Белоруссии и «Газпромом», за интересы которого вступилось правительство РФ, а дело якобы в неких внутренних вопросах самого и «Газпрома» как коммерческой компании.

По факту оказалось, что строительство остановлено и на консервацию стройки будущий собственник многофункционального центра уже выделил деньги. В любом случае пришлось бы заплатить, так как нарушение нормативных сроков строительства предусматривает штрафные санкции вплоть до изъятия участка площадью 8,27 га.

Как отмечают участники рынка, такой поворот событий связан со снижением доходов белорусской «дочки» российского «Газпрома», из маржи которой должно было финансироваться возведение минского «Газпром центра». По информации издания, если реализация проекта продолжится, то на выходе будет иной объект, так как «проектирование продолжается».

Мингорисполком утверждает, что «решения о консервации не поступало». Управление по организации строительства многофункционального комплекса «Газпром трансгаз Беларусь» отказалось от комментариев.

Напомним, строительство в Минске крупного офисного центра по типу санкт-петербургского «Охта-центра» началось в 2015 году и должно было завершиться в 2018 году. Главный архитектор проекта Михаил Гаухфельд заявил 3 сентября 2015 года, что на комплекс «Газпром Центр» будет потрачено около $0,5 млрд (по предварительной оценке). По его информации, в офисных помещениях класса А многофункционального центра смогут заниматься 5,5 тысячи работников. К их услугам планировались многочисленные бары и рестораны, залы для сгона лишнего веса, конгресс-холл площадью более трёх квадратных километров, десятки магазинов и увеселительных заведений.

Ради «Газпром центра» был снесён один из самых современных и красивых автовокзалов Минска — «Московский». Обременением российской компании стало финансирование строительства многоуровневой дорожной развязки (Мингорисполкомом деньги освоены). По словам Куприянова, власти Белоруссии вправе рассчитывать на инвестиции российской компании. Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов 25 января 2015 года в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил, что предпринятие российской компанией решения о мерах экономии «никак не отразится на наших планах по строительству крупного офисного центра в Минске».

Александр Лукашенко 21 августа 2015 года в ходе состоявшихся в Минске переговоров с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером заявил: «Мы всегда будем делать то, что выгодно для российских компаний, а значит — и для России. Любой проект, любой — начиная от строительства и заканчивая основной нашей деятельностью, мы готовы поддерживать в Белоруссии». Лукашенко назвал строящийся в Минске МФК «Газпром Центр» брендом белорусско-российского единства. Миллер и Лукашенко приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства многофункционального комплекса. Уже тогда Российский газовый монополист инвестировал в стройку около $40 млн, попутно вложившись в финансирование новой дорожной развязки. Планировалось, что «Газпром Центр» будет насчитывать 36 этажей, его высота составит около 190 м и около $250 млн составит общая сумма инвестиций «Газпрома» в минскую недвижимость (помимо стоимости «Газпром центра»).

Затем, 2 октября 2015 года в Минске гендиректор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров и зампред правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов заверили: строительство многофункционального офисного центра «Газпрома» в Минске будет вестись согласно ранее утверждённым проектам и сметам. Однако впоследствии стала появляться информация о намерении заказчика сэкономить на строительстве и внести изменения в проект.

В 2016 году компания ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подала в минский суд иск, пытаясь взыскать с белорусских госпредприятий долг за фактически потреблённый газ. Правительство Белоруссии не признало факт долга, но пообещало до конца октября выплатить доплату за поставленный газ в размере $281 млн, однако оплата не поступила и, формально, «газовый спор» не урегулирован. Ситуацию с иском ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» стороны не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дочерние структуры «Газпрома» активно инвестировали в минскую недвижимость, арендуя и строя роскошные объекты, а также не жалея средств на материальную помощь деятелям местной богемы и скупку картин художников «белорусского происхождения» (Марка Шагала, Хаима Сутина и других). При этом не нашлось ни цента на поддержку деятельности организаций российских соотечественников в Белоруссии.

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