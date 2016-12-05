Москва, 5 декабря, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Бойцы спецподразделений Российской армии начали получать комплекты маскировочной пасты «Туман-Р», которая не только замаскирует их, но и скроет от тепловизионных прицелов и камер, сообщает газета «Известия».

Невидимка

Нанесенная на кожу человека, мазь «Туман-Р» поглощает до 95% теплового излучения человеческого тела, причем сохраняет свои свойства около двух недель после применения.

Мазь «Туман-Р» обладает лечебными свойствами, ускоряя заживление ран, при этом она не токсична и не раздражает кожу человека. В ходе полевых испытаний мази выяснилось, что мазь отпугивает насекомых-кровососов.

Комплект «Туман-Р» содержит три тюбика с пастой зеленого, черного и коричневого цветов. Для маскировки открытых частей тела паста наносится в различном цветовом сочетании.