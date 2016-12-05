Калуга, 5 декабря, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Уважаемый Владимир Владимирович!

Рогир ван дер Вейден. Человек, читающий письмо (фрагмент). 1450

В Послании Федеральному Собранию 1 декабря Вы, обращаясь к региональным и муниципальным руководителям, рекомендовали им уходить от кулуарного стиля работы, принимать решения о благоустройстве городов и поселков только после тщательного выявления мнения граждан относительно идей, рождённых в кабинетах чиновников.

Во всяком случае, нам казалось, что в Послании речь шла именно об этом.

5 декабря губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, комментируя скандальную ситуацию со сносом по его личной инициативе калужского Центрального рынка для разбивки на этом месте парка, заявил, что данная работа проводится в рамках содержащегося в Послании Вашего поручения по благоустройству населенных пунктов и расширению парковых территорий.

Данный комментарий существенным образом расходится с нашим пониманием изложенной Вами позиции. Кроме того, как мы ни искали, не смогли найти в Послании того поручения, о котором сообщил общественности губернатор Артамонов.

Владимир Владимирович. С этим нужно что-то делать. Мы боимся, что в скором времени на Ваш призыв усиливать борьбу с коррупцией калужский губернатор ответит увеличением числа взяточников, представляя это как выполнение Вашего «поручения» по расширению возможностей для коррупционеров.

С уважением, жители города Калуги: Виталий Черников, Жанна Родина, Дмитрий Мартышенко, Андрей Морозов, Сергей Трач и другие…