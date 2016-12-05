В Калуге написали «Самое короткое открытое письмо Президенту Путину»
Калуга, 5 декабря, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Уважаемый Владимир Владимирович!
В Послании Федеральному Собранию 1 декабря Вы, обращаясь к региональным и муниципальным руководителям, рекомендовали им уходить от кулуарного стиля работы, принимать решения о благоустройстве городов и поселков только после тщательного выявления мнения граждан относительно идей, рождённых в кабинетах чиновников.
Во всяком случае, нам казалось, что в Послании речь шла именно об этом.
5 декабря губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, комментируя скандальную ситуацию со сносом по его личной инициативе калужского Центрального рынка для разбивки на этом месте парка, заявил, что данная работа проводится в рамках содержащегося в Послании Вашего поручения по благоустройству населенных пунктов и расширению парковых территорий.
Данный комментарий существенным образом расходится с нашим пониманием изложенной Вами позиции. Кроме того, как мы ни искали, не смогли найти в Послании того поручения, о котором сообщил общественности губернатор Артамонов.
Владимир Владимирович. С этим нужно что-то делать. Мы боимся, что в скором времени на Ваш призыв усиливать борьбу с коррупцией калужский губернатор ответит увеличением числа взяточников, представляя это как выполнение Вашего «поручения» по расширению возможностей для коррупционеров.
С уважением, жители города Калуги: Виталий Черников, Жанна Родина, Дмитрий Мартышенко, Андрей Морозов, Сергей Трач и другие…