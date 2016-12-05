Челябинск, 5 декабря, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует ввести тестирование на алкоголь для сотрудников администрации Кремля и правительства. Об этом российский лидер заявил сегодня, 5 декабря, в ходе визита на трубопрокатный завод в Челябинске.

Gadini Алкоголь

Путин запустил новую производственную линию на трубопрокатном заводе в Челябинске. Глава государства пообщался с сотрудниками завода.

Начальник службы охраны труда и безопасности завода рассказал Путину, что каждый рабочий перед сменой проходит проверку на алкотестерах.

«Меня хотите подвергнуть? Сегодня еще не успел (выпить)», — в шутку сказал Путин.

Работник завода на это ответил Путину: «У нас и курение запрещено, и есть спортзал. А как у вас в аппарате президента и правительстве со здоровым образом жизни?»

Российский лидер заявил, что не курит и никому не позволяет курить рядом с собой.

«В правительстве есть один только курильщик, которого никак не могу убедить, что это вредно, — Козак Дмитрий Николаевич. Он курит как паровоз», — отметил президент. На этом основании он сделал вывод, что в аппарате президента и правительстве вопросы с курением решаются не хуже, чем на Челябинском трубопрокатном заводе.

«По поводу алкотестеров надо, кстати, ввести проверку. Попробуем, пожалуй, в администрации и в правительстве подобную практику ввести, хуже не будет», — заключил президент.

Стоит отметить, что в правительстве есть как минимум ещё один ярый курильщик — министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин уже как-то замечал ему, что с этой вредной привычкой пора завязывать.