Уфа, 5 декабря, 2016, 20:17 — ИА Регнум.



Jeffrey Smith Парковка

Строители хорошо занимают, но плохо отдают

28 ноября ряд СМИ сообщил, что по итогам первых девяти месяцев 2016 года объем кредитов, выданных строительному комплексу Башкирии, составил 15,3 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем год назад. Задолженность по кредитам по этому виду экономической деятельности к 1 октября текущего года составила 12,2 млрд рублей. При этом строительные компании в Башкирии лидируют по темпам роста просроченной задолженности юридических лиц перед банками, следует из данных Нацбанка республики (отделение ЦБ). Просрочка по кредитам предприятий стройотрасли по состоянию на 1 октября увеличилась к аналогичному периоду 2015 года в 1,7 раза, до 1,1 млрд рублей.

Автопарк прирастает

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что школы Башкирии получат еще 50 автобусов. Премьер-министр правительства РФ подписал распоряжение, по которому в 30 субъектов Федерации будет поставлено 633 школьных автобуса дополнительно. Средства на дополнительное финансирование закупок транспортных средств выделяются за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год. Ранее в рамках федеральной программы обновления школьных автобусов Башкирия к новому учебному году получила 58 транспортных средств. Кроме того, в республику до конца года поступят еще 17 автомобилей скорой медицинской помощи. 12 из них — полноприводные, пять — с задним приводом. Автомобили разработаны с учетом всех современных стандартов, укомплектованы системой ГЛОНАСС, кондиционерами, автономными отопителями медицинского салона, сигнальным громкоговорящим устройством, оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, средствами перемещения и перевозки пациентов и другим оборудованием для оказания скорой медицинской помощи.

«Химпрома» нет, проблема его очистных — есть

Ряд СМИ 28 ноября сообщил, что в Уфе Управление гражданской защиты проводит тендер на контракт по содержанию очистных сооружений бывшего завода «Химпром» — цеха №41. Начальная стоимость — 29,5 млн рублей. Подрядчик в течение 2017 года должен обеспечивать механическую очистку, откачку поверхностных и подземных вод на очистные сооружения предприятия «Башнефть-Сервис НПЗ» и не допускать стоков в реку Шугуровку. Цех №41 — комплекс по сбору ливневых и грунтовых вод с территории «Химпрома» и окружающих его предприятий. Он был запланирован для очистки территории около 360 га. В 2011 году при реализации имущества обанкротившегося завода покупателей на данный актив не нашлось. В 2013 году суды обязали мэрию взять на себя обязанности по содержанию цеха очистки. «Химпром» продолжает оставаться опасным, и население должно быть информировано об этом. Людям нужно советовать использовать хотя бы простейшие угольные фильтры, покупать чистую воду», — прокомментировал председатель Союза экологов республики Александр Веселов. Это было одно из крупнейших предприятий города, на котором трудились более 2 тыс. человек. В начале нулевых годов завод был закрыт. В 2010-м — проведена процедура банкротства. Сейчас на территории бывшего «Химпрома» работает несколько десятков небольших частных предприятий.

Объем кредитов у населения вырос, у бизнеса — снизился

29 ноября ряд СМИ продолжил тему кредитования. Объем кредитов, выданных населению Башкирии за девять месяцев 2016 года, вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из статистической отчетности, опубликованной Национальным банком Башкирии. При этом данные о кредитовании разных отраслей экономики выглядят неоднородно: объем кредитов заметно вырос в сфере сельского хозяйства и строительства, но уменьшился для малого и среднего бизнеса. Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть бизнеса в целом, показало отрицательную динамику. В целом по экономике объем кредитов вырос на 5,6%, составив почти 450 млрд рублей, но рост целиком обеспечили физические лица. Кредитование населения выросло на 30% (до суммы в 125,4 млрд рублей), при этом некоторые показатели увеличились еще радикальнее, например, объем ипотечных кредитов — в 1,7 раза (до 30,4 млрд рублей). Просроченная задолженность физлиц выросла почти на 9%, что выше общероссийского показателя на 2,5%. Тревожным можно считать и рост объемов просроченной задолженности в ипотеке — в полтора раза.

Ремонт пансионата, ГЧП: больше миллиона на постояльца

«Спутник ФМ» в этот день сообщил, что в Башкирии завершился форум «Государственно-частное партнерство как способ привлечения инвестиций в социальную структуру муниципальных образований». Одним из пунктов обсуждения стал пансионат для престарелых, который был сделан на базе бывшего детского сада в деревне Ирсаево. Здание рассчитано на одновременное проживание 20 человек. На ремонт здания из бюджета Башкирии было выделено порядка 7 млн рублей. Еще 16 млн было выделено от Министерства труда и социальной защиты населения. Руководство Мишкинского района также внесло свою лепту в асфальтирование и ограждение территории учреждения, потратив на это около миллиона рублей. Специалисты ведомства поясняют, что для закупки мебели и необходимого инвентаря необходимо еще 5 млн рублей. Для этих целей в ближайшем будущем планируется привлечь частных инвесторов. В России разработано более 1,3 тыс. проектов ГЧП, по которым принято решение о реализации. Из них на текущий момент 15 проектов федерального, 191 — регионального и более 1,1 тыс. — муниципального уровней. Только в коммунальной сфере реализуются 626 проектов: 301 в сфере централизованной системы водоснабжения и водоотведения на муниципальном уровне; два — в сфере социального обслуживания населения на региональном уровне и 22 — на муниципальном; девять и семь проектов, соответственно, реализуются в сфере физической культуры.

Мэр сказал «не нагнетать»

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 29 ноября подняло тему карстовых провалов. На оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов дал задание подчиненным проверить весь жилфонд на карстовую опасность и не нагнетать ситуацию с провалом под землю автомобилей. По словам главы администрации Уфы, в столице случается до 12 провалов земли в год. 19 апреля недалеко от перекрёстка улиц Р. Зорге и С. Халтурина в Уфе образовалась дыра на проезжей части. 22 апреля во дворе дома №8 по ул. Крупской Уфы провалился асфальт. 5 мая на улице Бакалинской Уфы фура провалилась под асфальт. Вытаскивали её с помощью автокрана. 14 июля асфальт провалился на перекрёстке улиц Б. Бикбая и Сипайловской Уфы. 22 сентября на трассе Уфа — аэропорт задние колёса самосвала ушли под асфальт. 11 ноября в Салавате грузовик передними колёсами провалился под асфальт. 25 ноября легковой автомобиль на глазах жителей дома по ул. Интернациональной засосало в огромную лужу. Уфимцы считают, что проблему надо решать, а не ругать журналистов за её «нагнетание».

Банки без офисов

30 ноября ряд СМИ отметил, что за 9 месяцев 2016 года в Башкирии стало на 169 банковских офисов меньше. Десять банков покинуло республиканский рынок, в том числе четыре — в связи с отзывом лицензии. Это «Внешпромбанк», «СтарБанк», «ФИА-БАНК», «Центркомбанк». Закрыли свои офисы «Рост Банк», «Мособлбанк», «Бинбанк кредитные карты», «Балтинвестбанк». Только два новых банка вошли на банковский рынок Башкирии. Часть банков консолидировали свои офисы. Сейчас в республике работают 1 тыс.116 подразделений 75 банков. Башкирия остается в числе пяти регионов — лидеров в России по количеству точек обслуживания. Банки, широко представленные в Башкирии, оптимизируют свои издержки, сокращая офисы продаж и персонал. Больше всех, по данным «РБК-Уфа», — почти треть офисов (38 из 110) планировал закрыть «Уралсиб». Кроме оптимизации издержек банки называли в качестве причины закрытия офисов развитие дистанционных каналов обслуживания.

Старики-приемыши

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии пожилых людей можно будет брать в приемную семью. Законопроект был принят во втором и третьем чтениях в Госсобрании республики. Автором проекта стала заместитель председателя Комитета по здравоохранению Альбина Бурангулова. По словам Бурангуловой, данный закон был разработан специалистами Министерства труда и соцзащиты как возможность альтернативного ухода за пожилыми людьми. Такие меры в будущем будут актуальны, ведь по прогнозам специалистов количество пожилого нетрудоспособного населения в 2021 году вырастет до 26% (сейчас эта цифра на три процента меньше и составляет около 902,9 тысячи человек). Лицо, непосредственно ухаживающее за пожилым человеком, отдельно будет получать 6 тыс. 200 рублей. Если пожилой человек старше 80 лет или имеет инвалидность I группы, то сумма увеличивается на 30%. Такой опыт уже есть в 27 российских регионах, в 12 из них такие отношения регулируются законом. В приемные семьи могут быть переданы только граждане, уже проживающие в стационарных учреждениях или оформившие документы для получения путевки туда.

Квадраты в Уфе подорожали

UfacityNews 30 ноября сообщило, что в Уфе выросла средняя стоимость квадратного метра жилья. Среди городов-миллионников столица Башкирии заняла третью позицию по темпу роста цен. В ноябре средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Уфе составила 62 тыс. 769 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 0,27% (или на 169 рублей), по сравнению с началом года — на 0,44%. Лидером по динамике цен на недвижимость стал Омск. За месяц стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 0,43% и составила 44 тыс. 416 рублей. На втором месте — Красноярск с 51 тыс. 696 рублями за «квадрат» (рост цен на 0,3%). С начала года наибольшее снижение стоимости жилья наблюдается в Москве — на 8,07%. Средняя цена квадратного метра в столице составляет 172 тыс. 034 рубля.

Офшор по-башкирски

1 декабря UfaTime сообщило, что в Уфе в рамках бизнес-форума регионов стран ШОС и БРИКС был подписан ряд документов. В частности, Торгово-промышленная палата Башкирии подписала Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Секретариатом Делового совета ШОС. Подписи под документом поставили президент ТПП РБ Азат Фазлыев и исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский. Кроме того, было подписано соглашение о взаимодействии между ТПП РБ, администрацией Кумертау и Агентством по развитию моногородов. Азат Фазлыев заявил, что договор дает городу особые федеральные льготы и по сути становится башкирским офшором, сообщает издание ToDay News Ufa.

Обманутые дольщики могут стать льготниками, как нуждающиеся чиновники

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день сообщила, что Республиканский комитет по строительству и архитектуре подготовил поправки в законодательство о правах обманутых дольщиков. Председатель госкомитета Халит Махмудов отметил, что его ведомство сейчас ведет реестр обманутых граждан. Комитет надеется, что граждане из этого реестра попадут под действие закона «О регулировании жилищных отношений» и жилищным вопросом займется «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». На данный момент в реестр включены 190 человек по 12 домам, из них пять объектов даже не начали строиться. Программа предусматривает около 2 тыс. льготников. Конечно, даже в случае принятия такого закона, эти люди все равно жилье не получат бесплатно, но зато у них появится реальная возможность купить квартиру по социальной цене по 35 тыс. рублей за квадратный метр. Пока же этот закон охватывает только льготников, граждан, лишившихся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, нуждающихся в жилье чиновников и некоторые другие немногочисленные категории.

Болеем меньше, чем в среднем по России?

Ряд СМИ 1 декабря сообщил, что среднедушевое потребление лекарств в Башкирии составляет 6 тыс. 153 рубля, показатель ниже общероссийского на 17%. Существенно отличается потребление лекарственных препаратов за собственные средства потребителя: так, если в России этот показатель составляет 5 тыс. 140 рублей, то в республике один человек тратит на лекарства в среднем 3 тыс. 926 рублей. В целом за год, по данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, в республике реализуется 152,6 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 27,2 млрд рублей (объёмы приведены за 2015 год в ценах конечного потребления). Основной объём потребления лекарств в регионе приходится на аптечный сегмент: через аптеки реализуется порядка 69% стоимостного объёма лекарств и 78% в упаковках. Доля лекарственных средств, закупаемых для нужд лечебно-профилактических учреждений, в республике находится на общероссийском уровне (21%).

Крупный чиновник МЧС получил условный срок

2 декабря «Три шурупа» сообщили, что в Уфе состоялся суд над Валерием Хисамутдиновым, бывшим заместителем начальника ГУ МЧС России по Башкирии. 56-летний чиновник, отвечавший за строительство уфимской базы регионального поисково-спасательного отряда МЧС, превысил полномочия, чем причинил Приволжскому центру МЧС России ущерб в 16,6 млн рублей. В 2011 году Хисамутдинов подписал акты о выполнении подрядчиком «Апром» строительных работ на 26,4 млн рублей, по факту же фирма выполнила не все, что обязалась сделать. Позже чиновник заключил с подрядчиком соглашение о расторжении госконтракта без взаимных претензий. Суд первой инстанции квалифицировал его действия как халатность и освободил от наказания из-за истечения срока давности, но прокуратура сочла такое решение несправедливым. Верховный суд пересмотрел дело и приговорил Хисамутдинова к условному сроку — 3,5 года.

Под гром оваций

Ряд СМИ в этот день сообщил, что столица Башкирии вошла в тройку лидеров по основным показателям городов-миллионников. По инвестициям крупных и средних предприятий Уфа заняла первое место, опередив Казань и Екатеринбург. По объему отгруженной продукции на первую позицию вышел Омск, за ним следует Пермь, замкнула тройку лидеров Уфа. По размеру средней зарплаты столица Башкирии также вышла на третье место, первая и вторая строчки у Екатеринбурга и Красноярска соответственно. Такие предварительные итоги озвучил сегодня глава городской администрации Ирек Ялалов на пленарном заседании четвертого градостроительного форума «UrbanБайрам». Оглашение каждого показателя вызвало бурные аплодисменты его участников. «Так что в неплохом городе находимся», — добавил Ирек Ялалов.

Сиротское жилье

Ряд СМИ 2 декабря сообщил, что с начала этого года в Башкирии органы прокуратуры с целью защитить права детей-сирот направили в суд 515 исков, опротестовали 19 незаконных правовых актов и внесли 55 представлений. И благодаря помощи надзорного ведомства 280 сирот получили положенное им по закону жилье. При этом нередко чиновники по надуманным причинам отказывают сиротам в постановке на очередь — в 14 случаях правоохранители добились признания таких граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. Так, в Буздякском районе республики чиновники не включили сироту в списки очередников из-за того, что он был временно прописан в другом районе. Правоохранители выяснили также, что 69 сиротам предоставили непригодное для нормальной жизни жилье. Нуждающимся «отписывали» квартиры и дома без теплоснабжения и воды, часто сиротам приходилось жить в помещениях без электричества или с неисправной вентиляцией. Благодаря помощи прокуроров одному из сирот Стерлибашевского района установили вытяжную вентиляцию, а в Караидельском районе в доме сироты провели электричество и уличное освещение. А в Ишимбайском районе Башкирии сотрудника администрации привлекли к дисциплинарной ответственности за бездействие при строительстве нового дома. 28 квартир новостройки полагалось для детей-сирот, но застройщик сорвал все сроки сдачи дома и был оштрафован.

«Химкинский лес» туймазинского разлива

Ряд СМИ сообщил, что 3 ноября в городе Туймазы прошел митинг против вырубки деревьев в санитарно-защитной зоне на месте предполагаемого строительства супермаркета. В санкционированной акции протеста приняли участие около 200 горожан, организатором выступило местное отделение КПРФ. Компания-застройщик планирует построит на участке в границах города в 26,5 тыс. квадратов супермаркет. Разрешение на строительство уже получено. Ранее глава администрации города Туймазы Эдуард Рахматуллин в комментарии агентству «Башинформ» пояснил, что взамен 645 деревьев, которые хотят вырубить для строительства гипермаркета, посадят в два раза больше новых саженцев. Местных жителей остро взволновал вопрос о массовой вырубке деревьев в лесополосе, которая отделяет промышленную зону от жилого квартала. Лес был посажен несколько лет назад с целью защиты от вредных выбросов промышленных предприятий. В лесополосе произрастают около 2,5 тыс. деревьев. По численности деревьев территория, которую хотят освоить инвесторы под строительство гипермаркета, составляет одну треть.

Работа для инвалида

В этот же день ряд СМИ сообщил, что башкирский Минтруд обязали трудоустроить не менее 5,5 тыс. инвалидов в течение 2017 года. В федеральном центре поставили конкретную задачу, причём без дополнительного финансирования. В Башкирии на протяжении трёх последних лет были трудоустроены 16 тыс. человек из 78 тыс. инвалидов, проживающих в республике. Ввиду особого внимания, уделяемого массмедиа освещению проблем трудоустройства граждан, имеющих группы инвалидности, сообщается о том, что в регионе данная проблема по-прежнему остаётся актуальной. Из 78 тыс. граждан республики, имеющих физические ограничения, с 2013 по 2016 год трудоустроены всего 16 тыс. человек. Тем не менее российское правительство поставило задачу найти работу для лиц, которые крайне нуждаются в работе. СМИ отмечают, что министерство труда Башкирии приняло к сведению распоряжение из Москвы. Одной из причин отсутствия активного трудоустройства инвалидов является неготовность региональных работодателей взаимодействовать с органами государственного управления. В этом году в центры занятости в поисках работы обратилось около 3 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них удалось трудоустроить 916 человек.

Реинкарнация народных дружин

«Горобзор» 3 декабря сообщил, что в Госсобрании состоялись парламентские слушания по вопросу реализации закона «О народных дружинах в Республике Башкортостан». Закон был принят в июне прошлого года. Документом установлены такие формы участия граждан в охране общественного порядка, как народные дружины, внештатное сотрудничество с полицией, общественные объединения правоохранительной направленности. В обсуждении приняли участие депутаты парламента, руководители правоохранительных органов республики, территориальных органов федеральных ведомств, специалисты администрации главы Башкирии, главы администраций ряда городских округов и муниципальных районов республики. По мнению спикера Константина Толкачева, создание народных дружин — показатель роста активной позиции людей. Гражданская ответственность россиян, желание помочь государству, изменить ситуацию в стране говорят о том, что обществу не безразлично, что происходит в городе, в районе, в стране в целом.

Уфу лишают прошлого: вместо исторического квартала — парковка для суда и дом

4 декабря ИА «Башинформ» сообщило, что в Уфе под угрозой ликвидации оказался целый исторический квартал. Как сообщалось ранее, уведомления от «Службы сноса и расселения» администрации города получили жители домов № 22, 24, 26 и 28 по улице Гоголя. По данным организации «Архзащита Уфы», на этом месте планируется построить парковку для здания республиканского Арбитражного суда и многоквартирный жилой дом. На данный момент дом под номером 20, принадлежавший семье потомственных священников Монблановых, уже исчез с карты города. Жильцы этого дома добровольно согласились на переезд. Отмечается, что большинство жителей исторического квартала живут здесь с рождения. Для них это не только отчий дом, но и память поколений. В доме №22 проживал профессор Александр Носков — основатель географического факультета БашГУ. Дом №24 принадлежал бывшему главному ветеринарному врачу Уфы Николаю Рябинину. Гоголя, 26 — один из первых каменных домов в городе. В доме 26а проживал профессор медицины Дмитрий Татаринов — основатель терапевтической школы Башкирии. Его потомки сохранили мемориальный кабинет заслуженного врача. В доме №28 жил писатель Петр Гиневский, до революции занимавший пост городского головы. Позже в этом же доме проживал башкирский поэт Сайфи Кудаш. В Отделе государственной охраны объектов культурного наследия Минкульта РБ сообщили, что по результатам комиссии принято решение об отказе во включении домов в список выявленных объектов культурного наследия. По мнению архзащитников, здания надо отреставрировать и создать здесь музейно-архитектурный комплекс.

Убойный пункт с убойными нарушениями

Ряд СМИ в этот день отметил, что специалисты Управления Россельхознадзора по РБ обнаружили в деятельности убойного пункта в Кармаскалинском районе нарушения санитарных норм. В ходе проверки установлено, что на предприятии отсутствуют дезковрики с дезраствором у входа в производственное помещение. Кроме того, здесь не проводилась дезинфекция при въезде и выезде автомобилей и не соблюдались правила транспортировки сырья и здорового скота. По результатам проверки надзорное ведомство привлекло должностное лицо к административной ответственности.