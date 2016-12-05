Калуга, 5 декабря, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Атмосферный фронт, сопровождавшийся сильным ветром с порывами до 20 м/с, метелью, мокрым снегом, прошел сегодня, 5 декабря, по территории Сухиничского, Малоярославецкого, Дзержинского и Медынского районов Калужской области. Он вызвал одновременные массовые отключения потребителей. Фактически из-за непогоды без света остались порядка 9 тысячи человек.

followtheseinstructions Без света

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнеро» Алексей Писаревский, несмотря на обильные снегопады, обледенения проводов и деревьев не произошло. Устранение повреждений происходит в оперативном режиме. Ряд отключенных потребителей уже запитаны по резервным схемам, над восстановлением поврежденных высоковольтных линий работает 19 оперативно-выездных бригад (50 человек, 19 единиц техники). Электроснабжение потребителей энергетики планирую восстановить в ближайшие часы.

В энергокомпании мобилизован руководящий, технический и оперативно-ремонтный персонал. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала декабря филиал «Калугаэнерго» возглавил новый директор Александр Ейст. Прежний руководитель «Калугаэнерго» Олег Шевченко был уволен за неудовлетворительную организацию и проведение аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе региона, пострадавшем от обрушившейся на Калужскую область в ноябре природной стихии.

Напомним, что в период с 10 по 20 ноября 2016 года, в разные дни под отключения электроэнергии в Калужской области попали более 68 тысяч человек.