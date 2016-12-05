Москва, 5 декабря, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО), оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Бук-М2», заступила на боевое дежурство в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Геннадий Жидко.

Mil.ru ЗРК «Бук-М2»

В Пензенскую область бригада была передислоцирована в ноябре из Башкирии. Она будет выполнять задачи по прикрытию критически важных объектов региона.

ЗРК «Бук-М2» способны поражать самолеты тактической и стратегической авиации, вертолеты, баллистические и авиационные ракеты, а также другие элементы высокоточного оружия в полете.