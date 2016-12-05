Нижний Новгород, 5 декабря, 2016, 18:41 — ИА Регнум. ПАО «Лукойл» рассматривает возможность строительства в Нижегородской области комплекса по переработке нефтяных остатков. Об этом заявил губернатор Валерий Шанцев заявил по итогам рабочей встречи с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым.

Лукойл

«Мы с руководством «Лукойла» реализовали немало совместных инвестиционных проектов. Сейчас рассматривается новый инвестиционный проект по строительству комплекса переработки нефтяных остатков, где будет создано 250 новых рабочих мест. Планируется, что комплекс будет спроектирован и построен в течение 4 лет, — заявил губернатор. — Мы готовы оказать необходимые финансовые и нефинансовые меры поддержки и этому, и другим инвестпроектам, направленным на создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие области».

В свою очередь Алекперов заявил, что компания рассчитывает, что в случае строительства комплекса переработки нефтяных остатков нижегородский нефтеперерабатывающий завод станет одним из лучших в Европе.

По его словам, с открытием нового производства глубина переработки нефти на НПЗ достигнет 99%.