Алеппо, Сирия, 5 декабря, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Умерла от полученных ран скончалась еще одна военнослужащая-медик, попавшая под обстрел российского мобильного госпиталя в районе Алеппо, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Stefano Brivio Траурная свеча

Сейчас медики борются за жизнь третьего сотрудника госпиталя, детского врача, также пострадавшего от этого обстрела.

Генерал-майор Конашенков официально потребовал от всего мирового сообщества, общества Красного Креста и Красного Полумесяца, организации «Врачи без границ» и прочих международных организаций решительно осудить умышленные убийства российских военных медиков, оказывавших врачебную помощь мирным жителям Алеппо.

Конашенков подчеркнул, что «преступление боевиков так называемой «оппозиции» будет расследовано».

Как ранее сообщало, российская военнослужащая-медик погибла и еще двое сотрудников мобильного госпиталя в Алеппо получили ранения в результате артобстрела боевиками незаконных вооруженных формирований. Кроме того, журналист RT, проводивший видеосъемку последствий этого обстрела, получил легкое ранение при повторном артналете.