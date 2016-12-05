Рига, 5 декабря, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Латвии поправки к закону об образовании, предусматривающие возможность увольнять нелояльных государству педагогов, могут стать последней каплей для части жителей, чтобы принять решение покинуть эту страну, заявил профессор факультета бизнеса, экономики и управления Латвийского университета, специалист по вопросам миграции Михаил Хазан, сообщает портал Mixnews.lv.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

В особенности, по его словам, принятые поправки могут повлиять на решение тех людей, которые еще не определились, стоит ли им оставаться в Латвии. «Очень часто последним толчком для решения об отъезде или возвращении на родину является что-то эмоциональное. Достаточно много людей не уверены в том, стоит ли им уезжать. Для этой категории людей любое улучшение или ухудшение ситуации, кажущееся или реальное, может действительно стать последней каплей. Эти поправки о лояльности, на мой взгляд, являются даже не каплей, а серьезной вещью в этом эмоциональном фоне в Латвии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании, предусматривающие возможность увольнения педагогов нелояльных к государству. Произошло это, несмотря на то, что вернуть эти поправки в Сейм на повторное рассмотрение президента просили Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования. Поправки вступят в силу 1 января 2017 года.

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